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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 7/4/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:08  ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:18 م
موعد صلاة العشاء  7:37

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:02
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:23 م
موعد صلاة العشاء 7:43 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:03
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد  صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:33  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:00
وقت صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة  العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:05 م
وقت صلاة العشاء 7:21 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:10  ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 20: 3
موعد صلاة المغرب 6:09 م
موعد صلاة العشاء 7:23


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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