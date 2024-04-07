شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 7/4/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:08 ص

موعد صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:37

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:11 ص

موعد صلاة الظهر 12:02

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:23 م

موعد صلاة العشاء 7:43 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:03

موعد صلاة الظهر 11:53 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:14 م

موعد صلاة العشاء 7:33 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:00

وقت صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:05 م

وقت صلاة العشاء 7:21 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:10 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:23



