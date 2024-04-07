شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار يجمع أهالى النوبة والسودان فى قرية كركر بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسة ”الخليج 365” مشاهد للإفطار الجماعى بقرى كركر النوبية بأسوان والذى يتم تنظيمه أسبوعياً ويجمع أهل النوبة مع الأشقاء السودانيين.

يبدأ المشهد من قرى كركر والتى تبعد نحو 20 كيلو متر جنوب مدينة أسوان والواقعة على الطريق الدولى "أسوان – أبوسمبل" وهذه القرى كانت هى المحطة الأولى للنازحين الفارين من الحرب السودانية قبل عام تقريباً، لذا تواجد فيها عدد كبير من الأشقاء السودانيين، وحرص المصريون على استضافته وفتح المنازل لهم وإكرامهم.

ومنذ اللحظات الأولى للنزوح من الحرب السودانية، فتح أبناء كركر بيوتهم لأهاليهم من السودان، واستقبلوا أشقاءهم ورحبوا بهم وأكرموهم، كما أن كركر بها الموقف الدولى للأتوبيسات الدولية التى كانت تسافر السودان وتنقل المواطنين، لذا فإن القرية كان لها النصيب الأكبر فى استقبال الأشقاء، خاصة أن كثير منهم فضل الإقامة فى كركر دون السفر للمحافظات والمدن الأخرى داخل مصر.



استقبال-أهل-السودان



التمر-والعصائر



العصائر



أهل-النوبة-(1)



أهل-النوبة-(2)



أهل-النوبة-(3)



أهل-النوبة-(4)



أهل-النوبة-(5)



جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(1)



جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(2)



جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(3)



جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(4)



جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(5)



جانب-من-الإفطار-الجماعى-لأهل-النوبة-والسودان-(6)



صينية-الطعام



فرش-الحصر



قيادات-النوبة-وأهل-السودان