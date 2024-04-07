شكرا لقرائتكم خبر عن حدث فى 28 رمضان.. الرسول يتزوج بالسيدة زينب بنت خزيمة الملقبة بأم المساكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام.

1. 4 هـ - الرسول محمد يتزوج بالسيدة زينب بنت خزيمة بن الحارث التى لقبت بأم المساكين.

2. 9 هـ - قدوم وفد من ثقيف إلى الرسول محمد حيث أعلنوا إسلامهم وولائهم للمسلمين فى المدينة المنورة.

3. 92 هـ - نشوب معركة شذونة أو وادى لكة بين المسلمين بقيادة طارق بن زياد والقوط الغربيين بقيادة لذريق، وكان النصر فيها حليف المسلمين، وقد هيأ هذا النصر أن يدخل الإسلام إلى أيبيريا، وأن تظل دولة مسلمة ثمانية قرون.

4. 386 هـ - مبايعة الحاكم بأمر الله الفاطمى بالخلافة بعد موت أبيه العزيز بالله.



