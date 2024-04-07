شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد التقدم وسن القبول بالمدارس المصرية اليابانية للعام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى، مواعيد التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل والصفوف الدراسية المتاح التقدم لها وسن القبول كالتالى:

- فتح باب التقدم الأسبوع المقبل منتصف الشهر الجارى.

- التقديم سيكون متاح إلكترونيا عبر موقع المدارس المصرية اليابانية.

- التقديم لرياض الأطفال والأول والثانى والثالث الابتدائي.

- لا يوجد تحويل بالمدارس المصرية اليابانية.

- القبول بالمدارس المصرية اليابانية للأكبر سنا وحسب الكثافة المتاحة بالمدارس.

- سن التقدم للمستوى الأول رياض أطفال 4 حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائي 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثاني الابتدائي 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثالث الابتدائي من 8 سنوات حتى 9 سنوات عدا يوم واحد.

- يحتسب سن الطفل المتقدم حتى 1 أكتوبر 2024 من واقع شهادة الميلاد.

- لا توجد واسطة أو محسوبية فى اختيار الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية

- يجب على الطفل اجتياز المقابلة الشخصية قبل قبوله بشكل نهائى.



