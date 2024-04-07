شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إعلان كلية إعلام القاهرة عن توافر منح دراسية فى جامعة تيرامو باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن توافر عدد من المنح الدراسية للدراسة فى جامعة تيرامو باليونان، موضحة أن هذه المنحة متاحة فقط للطلاب الذين سينتقلون إلى الفرقة الثانية أو الثالثة خلال العام الدراسي القادم 2024/ 2025، وأن ⁠هذه المنحة غير متاحة للطلاب الذين سينتقلون إلى الفرقة الرابعة خلال العام الدراسي القادم 2024/2025 .

وأكدت كلية الإعلام، أن ⁠هذه المنحة لجميع أقسام كلية الإعلام جامعة القاهرة وبرامجها العربية والإنجليزية، وأن ⁠هذه المنحة متاحة لباحثي الماجستير والدكتوراه شرط أن يكونوا قد سجلوا موضوع الرسالة بالفعل في كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وتابع كلية الإعلام أن يمكن التقديم على هذه الفرصة المميزة لقضاء فصل دراسي كامل في جامعة Teramo في اليونان