شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف فى إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد مترو الأنفاق بالخطوط الثلالثة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كذلك مواعيد القطار الكهربائي الخفيف، ومواعيد التقاء خطوط المترو في المحطات التبادلية، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر من الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 حتى الأحد الموافق 14 إبريل 2024.

مواعيد الخط الأول والثاني :-

تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 صباحا طوال العام.

قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا.

قيام آخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا.

قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا .

يتم مقابلة آخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا.

ينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة وبين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 صباحا.

قيام أول قطار للخط الثالث من محطتى العتبة وجمال عبدالناصر الساعة 7:15 صباحا.

مواعيد الخط الثالث :-

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 7:15 صباحًا.

قيام أول قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 7:15 صباحًا.

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:31 مساءً.

قيام آخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:53 مساءً.

قيام آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 12:10 صباحا.

قيام آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 12:10 صباحا.

مواعيد القطار الكهربائي LRT :-

قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

قيام أول قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:30 مساءً.

قيام آخر قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً.