شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 5 معلومات عن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة العمل، الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2024، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، تنفيذا لحكم المادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عملات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالقوى العاملة.

ويستعرض هذا التقرير أهم (5) معلومات عن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص:

1- تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل 9 من شهر أبريل عام 2024.

2- يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، هو آخر أيام الإجازة.

3- الإجازة رسمية مدفوعة الأجر وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003.

4- يوم الأحد 14 أبريل الجارى إجازة، لكنها تُخصم من رصيد إجازات العامل السنوية.

5- تتوافق إجازة القطاع الخاص مع القطاع الحكومى حرصا على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، وتحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الأجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

ويأتي ذلك بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.