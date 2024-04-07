شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 88% ممن يحتاجون لمساعدات إنسانية يتواجدون بإقليم شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمى لشرق المتوسط، فى بيان لها بمناسبة يوم الصحة العالمى الذى يوافق اليوم 7 أبريل، إن الصحةُ حقٌّ من حقوق الإنسان، وليست فضلًا أو مِنة، ولكن كثيرًا ما يُنتقص هذا الحق، ولذلك اختارت منظمة الصحة العالمية أن يكون شعار يوم الصحة العالمي لعام 2024 "صحتي حقي".

وأضافت: إنها قضية بالغة الأهمية في إقليم شرق المتوسط، مضيفة أن إقليمُنا يضم 38% من جميع المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.

وتابعت: تحول النزاعاتُ والكوارثُ الطبيعية دون حصول الناس على الرعاية الصحية الجيدة التي يحتاجون إليها، ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه عدم الإنصاف في الصحة، وحماية حقوق الإنسان، ومنح الأولوية لاحتياجات الفئات الأشد ضعفًا، وأمامنا طريقٌ طويلٌ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وغيرها من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، فلا بد أن تستثمر البلدان في نُظُم صحية قوية وشاملة لضمان تمتُّع الجميع في حياتهم بأقصى قدر ممكن من الصحة، كما يجب على البلدان معالجة المُحدِّدات الأساسية للصحة، مثل الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وتغيُّر المناخ.

وأضافت: ستواصل المنظمة التعاون مع البلدان على تعزيز الرعاية الصحية المُنصِفة ودعم العاملين في مجال الصحة. فإننا نريد أن نرى إقليمًا يَنعم فيه كل فرد بأعلى مستوى ممكن من الصحة والعافية، وبمناسبة يوم الصحة العالمي، أدعو الحكومات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والشركاء الآخرين إلى تجديد الالتزام بمهمتنا المشتركة، لنجعل الحق في الصحة حقيقة واقعة للجميع في إقليم شرق المتوسط.