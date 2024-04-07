شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات لطلاب الثانوية العامة للإجابة عن الأسئلة بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الخطوات لتعامل طلاب الثانوية العامة مع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بشكل صحيح، حيث أكدت الوزارة على ضرورة تأكد الطالب من تطابق رقم السؤال في ورقة أسئلة الاختبار مع نفس الرقم في ورقة الإجابة البابل شيت، مع الإجابة عن الأسئلة السهلة أولا لكسب الوقت المخصص للامتحان، إضافة إلى اختيار بديل واحد صحيح عن كل سؤال حيث يتم تظليل الدائرة كاملة وفى حالة رغبة الطالب فى تظليل الدائرة أخرى يتم وضع علامة إكس على الإجابة التى تم اختيارها وتظليل الدائرة الأخرى.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.