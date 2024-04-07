شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ترامب تعلن جمع 50 مليون دولار من التبرعات فى فعالية واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريق حملة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إنه جمع أكثر من 50 مليون دولار فى فعالية لجمع التبرعات للجمهوريين أمس السبت، فى بالم بيتش بولاية فلوريدا، ليسحق بذلك السجلات السابقة لأى مرشح ديمقراطى أو جمهورى، وفقا لفوكس نيوز.

وقال دانيال ألفاريز المتحدث باسم حملة ترامب: لقد تطلب الأمر ثلاثة رؤساء ديمقراطيين لجمع 25 مليون دولار، ورئيس واحد لجمع 50 مليون دولار، دونالد ترامب.

واستضاف فعالية السبت، التى أقيمت فى منزل خاص فى بالم بتيش، الملياردير جون بولسون. ومن بين نحو 100 ضيف، كان هناك عدد من أثرى الأثرياء من بينهم أمبراطور صناعة القمار ستيف واين ومؤسس ورئيس شركة بيجيلو إيروسبايس روبرت بيجيلو، ووزير لتجارة الأمريكى السابق ويلبور روس.

وقال بولسون فى بيان إن الاستجابة لجهود جمع التبرعات كانت هائلة، وجمعنا 43 مليون دولار حتى الآن. وهناك دعم هائل بين مجموعة واسعة من المانحين. وقال ترامب، مع وصوله للفعالية بصحبة زوجته ميلانيا، إن هذه كانت أمسية رائعة حتى قبل أن تبدأ لأن الناس يريدون المساهمة فى سبب لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهذا ما حدث.

ورغم ـن الفعالية جمعت عشرات الملايين، إلا أن ترامب يظل فى حاجة لسد الفجوة مع منافسه الديمقراطى الرئيس جو بايدن، الذى جمعت حملته حتى الآن 192 مليون دولار نقدا مقارنة بـ 93 مليون دولار فقط لترامب.

وكانت حملة بايدن قد أعلنت أنه جمع أكثر من 26 مليون دولار خلال فعالية فى نيويورك أواخر الشهر الماضى، والتى شارك فيها الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون. ووصفت حملة الرئيس الأموال التى تم جمعها فى فعالية واحدة بأنها تاريخية.

وقالت فوكس نيوز إن الفعالية الأخيرة لترامب تبعث بمؤشرات على عودة لجهود جمع التبرعات للرئيس السابق والحزب الجمهورى.