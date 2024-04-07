شروط وإجراءات.. كيف يحصل الأطباء على معاش "المهن الطبية"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت نقابة الأطباء، عن تفاصيل صرف معاش الأطباء بعد بلوغهم سن الـ 60 من اتحاد المهن الطبية.

وأوضحت النقابة في منشور توعوي، إنه يستحق صرف المعاش بجانب الأطباء بعد بلوغهم السن القانونية، أسر الأطباء المتوفيين، وأسر الشهداء من الأطباء، والأطباء العاجزين كلياً عن العمل بقرار من اللجان الطبية.

وأشارت النقابة إلى كيفية تقديم طلب الحصول على المعاش، عبر مجموعة من الخطوات، تشمل:

* يتوجه الطبيب (شخصيا) إلى النقابة العامة أو النقابة الفرعية

* الحصول على استمارة (أ - ن) لصرف معاش الأطباء من خلال اللجنة الاجتماعية لنقابة الأطباء

* يتم ملء استمارة من النقابة وتقدمها إلى إدارة المعاشات في اتحاد نقابات المهن الطبية.

* يتوجه العضو بطلب لإدارة المعاشات في اتحاد نقابات المهن الطبية وسحب استمارة طلب معاش، على أن يرفق به:

1- صورة بطاقة الرقم القومي

2- بيان بسداد اشتراك النقابة حتى سن التقاعد (يتم الحصول عليه من النقابة)

3- رقم عضويته ورقم الحساب الجاري الذي يمكن تحويل المعاش عليه مع ذكر أسم البنك (الأهلي – إسكندرية – مصر) والفرع.

4- خطاب موجه لاتحاد المهن الطبية من البنك (الأهلي – إسكندرية – مصر ) بالموافقة على تحويل المعاش.

ويتم صرف المعاش اعتبارا من الشهر التالي لتقديم الطلب وليس اعتبارا من بلوغ الستين، فإذا تأخر العضو عن تقديم الطلب لا تحسب له المدة السابقة على تقديم الطلب، بحسب المقبل، على أن يصرف إجمالاً كل 3 أشهر فى منتصف أشهر ( فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر) من كل عام، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد،على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.