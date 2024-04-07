شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا أطلق على عيد الفطر هذا الاسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطل علينا خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفى هذا الشأن يرغب الكثيرون في معرفة لماذا سمى بهذا الاسم؟ عيد الفطر أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى الإفطار الذي يأتي بعد صوم شهر رمضان المبارك، وسمي العيد عيدًا لما يكون فيه من الخير الذى يعود على أصحابه، ومنه نعمة الإفطار بعد الصوم والامتناع عن الطعام، وتقديم صدقة عيد الفطر والتزكية بالأموال.

كما أن الفرح والسعادة في هذه الأيام عادة عند جميع الناس، وسمي عيدًا لاعتياد الناس على ما فيه من الأعمال، واجتماعهم فيه، ولتكراره فى كل عام.

وفى تفسير سابق قدمه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على شاشة قناة الناس، لسبب هذه التسمية، أوضح أن العيد الصغير أو عيد الفطر أطلق عليه هذا الاسم لأنه يُحرم فيه الصوم يوم واحد، وبعد اليوم الذي يليه يجوز بدء صيام الستة من شوال.



احتفالات العيد

وتبدأ احتفالات العيد فى آخر 10 أيام من شهر رمضان، بالإقبال على شراء الملابس الجديدة التى تعد جزءًا رئيسيًا من استقبال العيد، وتشهد الشوارع المصرية زحامًا شديدًا فى هذا الوقت من العام، حيث تخرج أغلب الأسر من المنازل لشراء الملابس الجديدة وبشكل خاص الأطفال.