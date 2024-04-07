شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى استيراد مصر شحنات تقاوى فاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تم تداوله من أنباء بشأن استيراد مصر شحنات تقاوي فاسدة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة ترد على شائعة استيراد مصر شحنات تقاوى فاسدة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن استيراد مصر شحنات تقاوي فاسدة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر شحنات تقاوي فاسدة.

رئيس "الأهلى للصرافة": 6.2 مليار جنيه حصيلة النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف

قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصرى، اليوم الأحد، إن حصيلة بيع النقد الأجنبى داخل فروع الشركة بلغت نحو 6.2 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس 2024 وحتى الآن، موضحاً أن تعاملات أمس بلغت 220 مليون جنيه.

البحوث الفلكية: لا داعى للضجة المثارة حول كسوف الشمس غدا

أكد الدكتور ياسر عبدالهادي رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لا داعي للضجة المثارة على صفحات التواصل الاجتماعي عن كسوف الشمس الكلي الذي سيحدث غدا الإثنين 8 أبريل.

هيئة الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة ونشاط رياح وفرص أمطار ببعض المناطق

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

كسوف كلى للشمس غدا لن يرى بمصر ويستغرق 5 ساعات و10 دقائق

تشهد الكرة الأرضية، غدا الإثنين، كسوف كلي للشمس لن تتمكن مصر والمنطقة العربية من رؤيته، ويمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فيما سيمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوروبا،أمريكا الشمالية،شمال أمريكا الجنوبية،المحيط الباسفيكي،المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية.

BBC: آلاف الإسرائيليين يحتجون فى تل أبيب للمطالبة بصفقة لتحرير الرهائن من غزة

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، إن عشرات الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فى تل أبيب، مطالبين بصفقة لتحرير الرهائن من غزة.

وزارة التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات أبريل بزيادة 15% من فروع بنك ناصر

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، صرف معاشات أبريل 2024 بزيادة 15% من فروع بنك ناصر الاجتماعي لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد مع تيسير عملية صرف المعاشات.

المدارس تستكمل اليوم وغدا تقييم الطلاب فى امتحان شهر مارس

تستكمل المدارس اليوم الأحد وغدا الإثنين تقييم الطلاب فى صفوف النقل بامتحانات شهر مارس، حيث من المقرر أن تنتهى امتحانات شهر مارس لصفوف النقل الإثنين 8 أبريل الجارى، قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك الثلاثاء 9 أبريل.

وزارة التموين: استمرار طرح كحك العيد بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار طرح منتجات "كعك العيد" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% من خلال الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، حيث تمد المنافذ بالمنتجات أول باول لتلبية احتياجات المواطنين كما توفر الوزارة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.

سعر جرام الذهب يستهل تعاملات الأسبوع عند 3200 جنيه للجرام من عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 7 أبريل 2024 بشكل ملحوظ بحوالي 45 جنيهات، و سجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3200 جنيها مع ارتفاع السعر العالمي للذهب إلي مستويات فوق 2330 دولار بختام التعاملات الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3657 جنيها.

عيار 21 يسجل 3200 جنيه.

عيار 18 يسجل 2743 جنيها.

عيار 14 يسجل 2311 جنيها.

الجنيه الذهب 25600 جنيه.