أخبار مصر

الطقس.. بيان من الأرصاد بشأن أنباء تعرض مصر للعاصفة نهال

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك شائعات منتشرة عن تعرض جمهورية مصر العربية إلى عاصفة تسمى العاصفة نهال، لكن الأمر غير صحيح.

وأكدت الهيئة في منشور لها عبر فيسبوك: تتأثر البلاد خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأوضحت: كما أن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وهذا طبيعي لأننا في فصل الربيع حيث التقلبات الجوية السريعة.

وتابعت: لذلك لا يوجد أى تأثير لهذه العاصفة علينا.

لمتابعة أخبار الطقس اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا