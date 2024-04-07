بزعم تسفيرهم للخارج.. ضبط مكتب سفريات لقيامه بالنصب على المواطنين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، مالك مكتب سفريات لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج.
تبلغ لمركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج، من 10 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز بتضررهم من مالك مكتب سفريات - مقيم بدائرة المركز لقيامه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 270 ألف جنيه نظير استخراج تأشيرات السفر لأداء العمرة، إلا أنهم فوجئوا بأن التأشيرات وهمية ورفض رد المبالغ المالية لهم.
تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية.