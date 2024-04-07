بالأسماء.. إخلاء سبيل المقبوض عليهم عقب وقفة "دعم فلسطين" أمام نقابة الصحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
أمرت النيابة المختصة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل المقبوض عليهم عقب وقفة "دعم فلسطين أمام نقابة الصحفيين، بحسب محامون حضروا التحقيقات مع المتهمين.
حملت القضية رقم 1277 لسنة 2024 أمن الدولة.
والمخلى سبيلهم هم:
١-احمد عبد الكريم محمد احمد
٢-أحمد صبحى عبد الظاهر حسنين
٣-وائل احمد السيد محمد
٤-طاهر جمال الدين عبدالرازق السيد
٥-محمود عبدالهادي عبدالمجيد جمعه
٦-مصطفي احمد رمضان توفيق
٧-عبدالكريم مجدى عبدالكريم عيسي
٨-مصطفي نصر عبد السلام اسماعيل
٩-محمد عبد التواب جمعه السيد
١٠-عمر محمود عثمان احمد
11- محمد حسن عبدالسميع
12- أحمد محمود خليفة محمود
13- نور عادل حسنين
14- أحمد مصطفي محمد شاهين
كانت النيابة نسبت للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.