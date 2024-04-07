بالأسماء.. إخلاء سبيل المقبوض عليهم عقب وقفة "دعم فلسطين" أمام نقابة الصحفيين

أمرت النيابة المختصة، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل المقبوض عليهم عقب وقفة "دعم فلسطين أمام نقابة الصحفيين، بحسب محامون حضروا التحقيقات مع المتهمين.

محمد يوسف

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