بلاغ للنائب العام ضد عصام صاصا بتهمة نشر الفسق بسبب "هبوسك بشفه وشفه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدم المحامي سامح قناوي، ببلاغ للنائب العام اتهم فيه المطرب الشعبي "عصام صاصا" بنشر الفسق والفجور والإساءة إلى نساء مصر، بعد تداول أغنيته "هبوسك شفه وشفه"، والتي انتشرت في الفترة الأخيرة.

وقال مقدم البلاغ، إن الأغنية التي قدمها المطرب الشهير وتسمى مهرجان، احتوت على كلمات لا تليق بالآداب العامة، والذوق الخاص للمجتمع المصري، كما أنها تسئ إلى الغناء المصري، والفن العربي بشكل عام.

وأضاف مقدم البلاغ، أن المطرب استغل منصة اليوتيوب والقناة الموجودة باسمه عليها، ونشر مقطع الفيديو الذي يتضمن الأغنية، والتي اشتملت على ألفاظ بذيئة، وكلمات مخلة بالآداب والذوق العام، ولم يراعي ذلك.

وأكد مقد البلاغ، أن كلمات الأغنية تضمنت ألفاظ بذيئة منها"هبوسك بشفه وشفه"، وكلمات أخرى تمثل إساءة إلى نساء مصر، قائلًا "لأن من ضمن النساء بنتي وأمي وأختي وزوجتي"، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان لخدش الحياء العام.