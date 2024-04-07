شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الدقى يشاركون فى تجهيز ساحة مسجد مصطفى محمود لاستقبال المصلين بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد حضارى، شارك عدد من شباب حي الدقي، اليوم الأحد، في تجهيز ساحة مسجد مصطفى محمود؛ استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وشارك الشباب وتعاونوا في تنظيف محيط الساحة وتجهيزها، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية وتفعيل قيم الانتماء والمشاركة الإيجابية.

ورفع الحي تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بتكثيف حملات النظافة والإشغالات، والمتابعة الميدانية اليومية للشارع لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور، وتحقيق الانضباط.

ويواصل الحي أعمال أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة محيط دور العبادة وساحات الصلاة والمتنزهات ورفع كفاءة الشوارع بأعمال التجريد والصيانة، للحفاظ على الواجهة الحضارية لشوارع الحي وتيسير حركة سير المواطنين.

تجهيز ساحة مسجد مصطفى محمود لصلاة عيد الفطر

تجهيز ساحة مسجد مصطفى محمود لصلاة عيد الفطر

تجهيز ساحة مسجد مصطفى محمود لصلاة عيد الفطر