شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اليوم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبعض من أئمة الأزهر، للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

وقدم رئيس الأساقفة التهنية لفضيلة الإمام الأكبر وأئمة الأزهر الشريف، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا لفضيلته أن يوفقه الله في عمله وفي بذل الجهد لنشر الوعي في إعلاء شأن البلاد، وأن يحفظ مصر وشعبها أمنين سالمين.

ومن جانبة شكر الدكتور أحمد الطيب رئيس الأساقفة معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الذي تدل على المحبة والأخوة المتأصلة بين كافة المصريين، مستكملاً: الذي يحدث في قطاع غزة يجعلنا متألمين مما يحدث في الشعب، فهي مأساة حقيقية في حق الأبرياء، متمنيًا أن يبعث الله السلام لقطاع غزة ولكل البلاد المحيطة.