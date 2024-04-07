الكرتونة بـ140 جنيها.. الزراعة تطلق منافذ متنقلة لبيع البيض (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ١٠ منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بسعر ١٤٠ جنيها للكرتونة، وذلك في إطار مساهمة الوزارة ضمن خطة الحد من الغلاء وخفض الأسعار.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم إطلاق قافلة منافذ متنقلة قوامها ١٠ سيارات محملة بكميات من بيض المائدة للطرح للمواطنين بسعر ١٤٠ جنيها للكرتونة الواحدة، وذلك للمساهمة في خفض العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار سليمان إلى أنه تم توجيه تلك المنافذ لتجوب المناطق الشعبية والنائية، فضلا عن الميادين العامة وأماكن تجمع المواطنين، للتيسير عليهم، لافتا الى أنه تم أيضا ضخ كميات من بيض المائدة بنفس الأسعار، بمنافذ وزارة الزراعة فضلا عن معرض خير مزارعنا لأهالينا بموقع الزراعات المحمية بالدقي.

وفي سياق متصل أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق المنافذ على إستمرار توافد المواطنين على معرض خير مزارعنا لأهالينا، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار في حب مصر نلتقي، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، مؤكدا إلى إشادة المواطنين بقرار وزير الزراعة لاستمرار المعرض إلى ما بعد عيد الفطر المبارك

حيث يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للبيع بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم، وتشمل تلك السلع اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها وبيض المائدة، والبقوليات، والاسماك، والخضر والفاكهة.

وتأتي اسعار المنتجات المعروضة بالمعرض كالتالي:

كيلو لحم بلدي 280جنيها

كيلو لحم مفروم 260جنيها

كيلو كبده بلدي 250جنيها

كيلو سمك بلطي درجه اولي 65جنيها

كيلو بلطي درجه ثانيه 55 جنيها

كيلو بلطي درجه ثالثه 45جنيها

كيلو بوري 145جنيها

كيلو الرنجه ممتازه 120 جنيها

كيلو الطماطم 5 جنيهات

كيلو البطاطس 5جنيهات

كيلو الخيار 10 جنيهات

كيلو الجزر 5 جنيهات

كيلو البصل 10 جنيهات

كيلو الارز المعبأ 27 جنيها

كيلو السكر 27 جنيها

كيلو الدقيق المعبأ 24 جنيها

كيلو الدواجن 95 جنيهت

كرتونه البيض الأحمر والأبيض 140 جنيهت