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حسام موافي يوضح سبب زيادة نسب الطلاق (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:
علق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني على ظاهرة زيادة نسبة الطلاق 50% في الوطن العربي، مشيرا إلى أن أسباب الطلاق أبرزها (الفقر، عدم الإنجاب).

وأضاف موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الأزواج لا يفهمون معنى الآية الكريمة في سورة الروم التي تقول: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، موضحًا أن آيَاتِهِ تعني معجزات الله في الأرض.

وعلق موافي قائلا: «يا بنتي إنتي عايشة بمعجزة مش بشطارتك ولا بجمالك ولا بحسبك ونسبك، يا بني أنت عايش بمعجزة مش بفلوسك ولا بالعربية ولا بشغلك.. دا إحنا بنروح نحج نص الحجاج بيرجعوا متخانقين مع بعض ومش مستحملين بعض في أشرف رحلة، في حين إنك بتقعد 50 سنة مع نفس الست ومبتزهقش عشان معجزة ربنا»، مختتما: الزواج معجزة وآية من آيات الله ومعجزاته.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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