أمطار رعدية وغزيرة بهذه المناطق.. تعرف على طقس غدا الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها اليوم الأحد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين.

وقالت الهيئة، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، تمتد متوسطة ورعدية إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة.

كما تسقط أمطار متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من الفيوم وبني سويف على فترات متقطعة.

وبحسب البيان فمن المتوقع أن يسود طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار البيان إلى توقعات بنشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.