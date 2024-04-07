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مرتضى منصور في المقدمة.. أول صور من عزاء الدكتور أحمد فتحي سرور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوى، حيث استقبل أسرة الراحل المتوافدين لتقديم واجب العزاء من الشخصيات العامة والسياسية وكان في مقدمة الحضور مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ومحبي الدكتور أحمد فتحى سرور.

وشُيعت ظهر أمس السبت جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من مسجد الشربتلي في التجمع.

وتوفيّ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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