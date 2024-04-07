مرتضى منصور في المقدمة.. أول صور من عزاء الدكتور أحمد فتحي سرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل عزاء الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوى، حيث استقبل أسرة الراحل المتوافدين لتقديم واجب العزاء من الشخصيات العامة والسياسية وكان في مقدمة الحضور مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ومحبي الدكتور أحمد فتحى سرور.

وشُيعت ظهر أمس السبت جنازة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، من مسجد الشربتلي في التجمع.

وتوفيّ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، حسبما أعلن نجله عبر صفحته على "فيسبوك"، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.