جثة تثير الرعب أمام "مترو المعصرة ".. والأمن يبحث عن الجناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

عثر أهالي منطقة المعصرة بالقاهرة، على جثة شاب مذبوحًا بمحيط "سور مترو" المعصرة في ظروف غامضة.

مباشرة تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مذبوح بمحيط "مترو المعصرة"، بشارع السكة الحديد.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث أن الجثة بها عدة طعنات وجرح قطعي غائر في الرقبة.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لحل لغز العثور على الجريمة، وسرعه ضبط مرتكبيها. إذ يتولى رجال الأمن تفريقغ كاميرات المراقبة للتوصل إلى هوية الجاني.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة إحدى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.