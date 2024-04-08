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"كانت بتنظف السجاد".. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثامن بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من شرفة شقتها أثناء تنظيف السجاد استعدادًا للعيد بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة سيدة سقطت من شرفة شقتها بمنطقة عزبة النخل.

بالانتقال والفحص تبين سقوط سيدة من علو أثر ادعاء اختلال توازنها أثناء التنظيف السجاد.

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات لبيان أسباب وظروف الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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