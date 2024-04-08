شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الكميات المناسبة من الحلويات الرمضانية لمرضى حساسية الجلوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منى دويدار، إنه يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لمن يعانون من حساسية الجلوتين "السيلياك" بتناول أنواع الحلويات الرمضانية الخاصة بهم والمعدة بمكونات غير جلوتنية "الذرة والأرز ومخاليط الحبوب الأخرى غير القمحية مع دقيق البطاطس والبطاطا والكسافا والكينوا" أو شراء الحلويات والمخبوزات الخاصة بهم من الأماكن الخاصة لبيعها "مثل وحدة إنتاج المخبوزات لمرضي حساسية جلوتين القمح التابعه لقسم بحوث تكنولوجيا الخبز والعجائن الغذائية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية - مركز البحوث الزراعية بالجيزة" أو يتم أعدادها منزليا من مخاليط الدقيق الغير قمحي وبعض المواد المحسنة الأخري بنفس الوصفات المتبعة في اعداد الحلويات الرمضانية العادية و التاكد من خلو المواد الخام المستخدمة من الجلوتين.

وأضافت دويدار أن الكمية الصحية من استهلاك الحلوى الرمضانية للشخص العادي الطبيعي بعد تناول وجبة الإفطار بفترة نصف ساعة على الأقل يمكن تناول نوع واحد من الحلويات الرمضانية ولكن بكمية محددَّة، كالتالي:

1- الأرز بالحليب أو الكاستر أو المهلبية لا يجب تناول أكثر من كأس "متوسط الحجم".

2- البقلاوة: لا يجب تناول أكثر من 4 قطع بين الإفطار والسحور.

3- القطايف: لا يجب تناول أكثر من 2 قطعة.

4- الكنافة: لا يجب تناول أكثر من 2 قطعة.

5- البسبوسة: لا يجب تناول أكثر من 2 قطعة.

6- البسكويت: لا يجب تناول أكثر من 3 قطع بسكويت.

7- عيش السرايا: لا يجب تناول أكثر من قطعة.



