أمطار غزيرة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة، والتي تشهد أمطار متفاوتة الشدة على عدد كبير من المدن من بينها القاهرة الكبرى.

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، حيث تتأثر البلاد خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من (مطروح-الإسكندرية- البحيرة كفر الشيخ -دمياط )، وتكون الأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من (جنوب الوجه البحرى).

وتابعت الهيئة: "تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من ( السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الفيوم وبنى سويف).

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الطقس يكون مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد دافئ نهارا على شمال البلاد ،حار جنوبا، وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى ٢٦ درجة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.