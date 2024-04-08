شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتأثر محافظات مصر بالعاصفة نهال؟.. الأرصاد الجوية ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الأرصاد، أن هناك شائعات منتشرة عن تعرض جمهورية مصر العربية إلى عاصفة تسمى "نهال"، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وتابعت هيئة الأرصاد: تتأثر البلاد خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت: كما أن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وهذا طبيعى لأننا فى فصل الربيع حيث التقلبات الجوية السريعة، مؤكدة أنه لذلك لا يوجد أى تأثير لهذه العاصفة علينا.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع متابعيها إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الإشاعات وتحث على ضرورة متابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء ، وأمطار متوسطة ورعدية أحياما على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على مناطق من مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف ، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.