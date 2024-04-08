شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الروسى لتبادل المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، اتفاقية تعاون مشترك عربي روسي، لمدة 3 سنوات .

تضمنت الاتفاقية 7 مواد رئيسية تستهدف الحفاظ علي حقوق ومصالح العمال في البلدان الموقعة على الاتفاقية.

وقع الاتفاقية عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ممثلا لاتحاد نقابات عمال مصر، وجمال القادري امين عام الاتحاد، ممثلا الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والجانب الروسي والذي يمثله رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ألكسندر كورتشاغين، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال فيكتور بينسكي.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر العام الثاني عشر لاتحاد النقابات في روسيا، والذي شارك به ما يقرب من600 ممثلا عن كافة المنظمات النقابية العمالية، وشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بوفد برئاسة عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ، وعيد مرسال امين عام الاتحاد، وهشام رضوان امين صندوق الاتحاد.

واختتم المؤتمر أعماله بجلسة ختامية بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي القي من خلالها كلمة ترحيبية بالقيادات النقابية المشاركة بأعمال المؤتمر.

نصت الاتفاقية التي تضمنت 7 مواد علي :

تأسيس شراكات قوية وتعاون طويل الأمد، بهدف الدفاع عن مصالح العمال المنضمين لأطراف الاتفاقية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات حول التشريعات العمالية والنقابية ، وتبادل المعلومات حول حماية حقوق العاملين ومصالحهم .

وتحدد الاتفاقية سبل تطوير الأنشطة التنظيمية والتعليمية المشتركة و تنمية الروابط الثقافية والتبادل الثقافي.

كما تنص الاتفاقية علي توحيد جهود جميع الأطراف لتطوير وتعزيز التعاون مع المنظمات النقابية الدولية والمراكز والحركات النقابية ، وتنص أيضا علي عقد المؤتمرات والندوات حول قضايا السياسة الاجتماعية و وتطوير سوق العمل، والسلامة المهنية ، والأجور وهجرة اليد العاملة .

أشار عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلي أهمية ما تضمنته الاتفاقية من نصوص تصب في صالح العمال بالبلدان الموقعة على الاتفاقية ، مشيرا أنها تساهم في إعادة تدريب الكوادر النقابية وتبادل الخبرات في إدارة تدفقات هجرة اليد العاملة، و دراسة سوق العمل والتشريعات الحامية والمنظمة للعمل والعمال.

ومن جهة أخري، أكد "الجمل" علي أهمية تواجد وفد رسمي من اتحاد عمال مصر في هذا المحفل الهام الذي أقيم بالعاصمة الروسية موسكو ، لما له من نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الوطن، خاصة في ظل العلاقات المصرية الروسية القوية.

وقال الجمل، إن القوي الناعمة الممثلة في التنظيم النقابي دائما تتخذ مواقف داعمة للدولة المصرية في كل خطواتها ، مشيرا إلي أن تواجد التنظيم النقابي المصري ، خلال المؤتمر العام لاتحاد النقابات في روسيا ، فتح آفاق جديدة مع اتحادات نقابات دول البريكس .

وأشار الجمل إلي عدة لقاءات تمت مع بعض دول البريكس ومنها لقاء مع رئيس اتحاد عمال الهند ، لافتا إلى استقبال وفد اتحاد عمال مصر للتهاني من كل وفود الدول لانضمام مصر رسميا الي مجموعة البريكس.

وأعرب الجمل عن تفاؤله بأن الاتفاقية ستفتح مجالات متعددة تساعد في توفير فرص العمل من خلال دراسة هجرة الأيدي العاملة ، وكذلك تنظيم سوق العمل مما يعمل علي جذب استثمارات من دول البريكس وخاصة أن استقرار سوق العمل وتوفر الايدي العاملة الماهرة أحد أهم مقومات جذب الاستثمار.



