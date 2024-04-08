شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: سعر تذكرة المترو 50 قرشا لذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل أنها تقدم خدمات مميزة لذوى الهمم والمعاقين، بالإضافة إلى تخفيضات على سعر التذكرة بكل وسائل النقل، منها الحجز بخطوط المترو أو السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى أو المكاتب التابعة لها.

مترو الأنفاق

- صرف تذاكر بقيمة 50 قرشا لذوى الهمم حتى عدد 39 محطة - إصدار اشتراكات بقيمة 22 جنيها ربع سنوى لعدد 180 رحلة

السكة الحديد:

صرف تذاكر بتخفيض 50% لذوي الهمم على قطارات النوم - المكيفة - التهوية الديناميكية - تحيا مصر

- إصدار اشتراكات بنفس نسب التخفيض.