قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ المستشار الجليل مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة والعاملين بها، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك "أعاده الله تعالى على سيادته بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. وكل عام وأنتم بخير".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012