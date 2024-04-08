بلابل تكشف أبرز أنشطة مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، إن إجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول، بلغ خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس نحو ٤٥١ ألفًا و٦٥٧ طنًّا، بإجمالي عدد عينات ١٨٢٧٦ عينة، ليبلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها منذ بداية الموسم وحتى الآن نحو ٢٧ ألفًا و٧٥٦ عينة، تمثل نحو ٦٩٢ ألفًا و٣٢٣ طنًّا.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية شهر مارس.

وأضافت مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس أنه بالنسبة إلى عينات الفحص الظاهري للبطاطس (عمر 75 يومًا من الزراعة) لموسم 2023/2024، بلغ إجمالي العينات التي تم فحصها خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس نحو ٦١٧ عينة للعروة الشتوية ليصبح الإجمالي العام خلال الموسم ٧٥٨٩ عينة، فضلًا عن ٤١٧ عينة للعروة الصيفية خلال نفس الفترة، ليصبح الإجمالي العام خلال الموسم نحو ٧١١ عينة.

وأوضحت مدير المشروع أن إجمالي المساحة المزروعة داخل المناطق الخالية لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، بلغ نحو ٧٧ ألف فدان للعروة الشتوية، و٣٠ ألف فدان للعروة الصيفية، وما زال تحقيق المساحات مستمرًّا.

وتابعت بلابل: وفي ما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، تتم مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلًا عن إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك تم تحميل (9) صور فضائية خلال شهر مارس؛ بما يعادل 90 ألف كم مربع لمتابعة زراعات العروة الصيفية ليصبح إجمالي الصور الفضائية خلال هذا الموسم 850 صورة فضائية؛ بما يعادل إجمالي المساحة (مليونًا و635 ألف كم مربع).

وأضافت مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس أنه يتم أيضًا إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (49 بيفوت) ليصبح عدد البيفوتات المزروعة للعروة الشتوية (31 حوشة، 966 بيفوت) بمساحة (77) ألف فدان.

وأشارت بلابل إلى أنه أيضًا يتم إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (1 حوشة, 128 بيفوت) بمساحة (19 آلاف) فدان ليصبح الإجمالي لمساحات زراعات العروة الصيفية (30 ألف) فدان وما زال التحقيق مستمرًّا، فضلًا عن إدخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (8300 عينة) .

وأوضحت مدير المشروع أنه يتم أيضاً استخدام تقنية الاستشعار عن بُعد لمتابعة زراعات العروة الشتوية والصيفية لموسم 2023/2024 عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التي تم زراعتها خلال هذا الموسم، الكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على إنتاجية المحصول، لافتة إلى أنه يتم أيضًا متابعة الحصاد اليومي لزراعات العروة الشتوية والصيفية من خلال الصور الفضائية اليومية.

وأشارت بلابل إلى أن المشروع يقوم دائمًا بالتنسيق مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية المختلفة في تبادل العلم والمعرفة من خلال زيارات الطلاب وشباب الباحثين للاطلاع على أنشطة معامل المشروع المختلفة والطرق المتبعة لفحص محصول البطاطس؛ حيث تم خلال هذا الشهر تدريب 84 طالبًا وطالبة من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إيمانًا من المشروع بممارسة دوره المجتمعي نحو طلاب الجامعات المصرية لتأهيلهم لسوق العمل بشكل متميز في سوق العمل المصري.

وأشارت بلابل إلى مساهمة المشروع في مبادرة وزارة الزراعة خير مزارعنا لأهالينا، حيث تم فتح المنفذ الموجود بالمشروع، فضلًا عن الاشتراك مع سيارات اللجنة النقابية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية للعاملين بوزارة الزراعة، والاشتراك في معرض خير مزارعنا، والذي تم افتتاحه في بداية مارس.