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بداية الرحلات 6 صباحًا.. مواعيد القطار الكهربائي الخفيف في عيد الفطر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والقطار الخفيف، مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف طوال إجازة عيد الفطر المبارك.

وقالت الشركة، إنه يستمر العمل بقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف) خلال عطلة عيد الفطر بنفس مواعيد شهر رمضان الكريم من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

ويكون جدول تشغيل رحلات القطار الكهربائي الخفيف على النحو التالي:

- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور الساعة: 6 صباحًا.

- قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة: 6:05 صباحًا.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة: 11:30 مساءً.

- قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة: 11:05 مساءً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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