منع التعديات ورقابة المجازر ومنافذ البيع.. توجيهات مشددة لـ"الزراعة" استعدادًا لعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

وجَّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برفع درجة الاستعداد القصوى من كل جهات الوزارة التنفيذية والرقابية وتشغيل الطوارئ ومتابعة ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية من قِبل مديري مديريات الزراعة في المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي واتخاذ اللازم؛ لرصد أية مخالفة في مهدها، والإزالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين؛ بما في ذلك إلغاء دعم الأسمدة على كامل حيازة المتعدي، وكذلك دعم السلع التموينية.

وشدد وزير الزراعة على استمرار العمل بالمعامل التابعة للوزارة "المبيدات والعفن البني وصحة الحيوان"؛ لخدمة المواطنين والمصدرين وكذلك الإدارة المركزية للحجر الزراعي ومفتشي الحجر في الموانئ والمطارات والمنافذ؛ لضمان عدم تأخير أية شحنات تصديرية أو الإفراج عن الواردات وفحص السلع الاستراتيجية.

وأصدر القصير توجيهاته أيضًا إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات؛ بتكثيف الحملات التفتيشية على المجازر ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها والمرور كل في نطاقه والمتابعة؛ لضمان سلامة الغذاء ذي الأصل الحيواني حفاظًا على صحة المواطنين وبالتنسيق مع كل الأجهزة ذات الصلة.

ووجه المسؤولون عن المنافذ باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية وضمان جودتها خلال فترة الأعياد، وكذلك المسؤولين عن الإنذار المبكر والتغييرات المناخية بالاستمرار في رصد أي ظواهر مؤثرة وإصدار الإرشادات الفنية للمزارعين من خلال الأدوات والتطبيقات المتاحة.

وأكد وزير الزراعة على مسؤولي التقاوي مواصلة العمل في محطات الغربلة على مستوى الجمهورية؛ لضمان عدم وجود قصور في توزيع التقاوي؛ خصوصًا القطن والأرز والذرة على المزارعين في وقت مبكر وقبل بداية موسم الزراعة، وعلى مديري مديريات الزراعة متابعة بداية موسم حصاد القمح في بعض المحافظات؛ لتسهيل إجراءات توريد المحصول إلى الشون والصوامع التابعة لوزارة التموين.

ووجه وزير الزراعة بتشكيل لجنة لتلقي الشكاوى والتنسيق مع المسؤولين لحل المشكلات والاستجابة والتفاعل فورًا مع شكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا محاسبة المقصرين في التقاعس عن تنفيذ هذه التوجيهات.