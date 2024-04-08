كواليس ضرب وسرقة مذيع وتاجر سيارات بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات الاعتداء على مقدم برامج وتاجر سيارات بطريق الواحات.

تبلغ لقسم ثالث أكتوبر بأمن الجيزة من (مقدم برنامج بقناة الحدث اليوم وتاجر سيارات 39 سنة أنه حال قيادته سيارته الملاكي وخروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي لطريق الواحات دائرة القسم فوجئ بابن عمه (عاطل 26 سنة) وصديقيه باستيقافه.

الثلاثة افتعلوا معه مشاجرة واعتدى العاطل عليه بالضرب بالأيدي واستولوا على السيارة بداخلها هاتفه المحمول، وعلل ذلك لخلافات مالية بينه والأول.

تبين أن المبلغ باع سيارة ملاكي للأول بمبلغ 350 ألف جنيه منذ 3 شهور، وعقب اكتشاف الأول بأن السيارة بها أعطال ولكونها مجمعة نصفين وطلب استرداد مبلغ 50 ألف جنيه من الـمُبلغ إلا أنه رفض.

باستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطهم وبحوزتهم سيارة ملاكي ملك الأول والمستخدمة فـي الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشد الأول عن السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما.