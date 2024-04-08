جريمة سببها "ولاعة" .. قرار من النيابة ضد المتهم بقتل طالب منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس تاجر خردة متهم بقتل طالب طعنا بـ "سكين" في الجلاتمة بمنطقة منشأة القناطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بلاغا ورد للمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، من إشارة من المستشفى باستقبالهم "محمد"20 عامًا، مُصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه قبل إسعافه، إثر إدعاء مشاجرة.

تحريات الأولية بينت نشوب مشاجرة بين المجني عليه"محمد" شهرته "صدام" وبائع خردة "ليثي" وأسرته بسبب خلافات سابقة بينهما على "ولاعة".

وأضافت تحريات المباحث، أن المتهم "ليثي" قام بطعن "محمد" ـ طالب ـ بسكين أستقرت في قلبه حينما ذهب الأخير لمعاتبه الأول بعدما سمع من الأهالي أنه اتهمه بسرقة "ولاعة" من محله.

أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، فيما أعترف بإرتكابه الجريمة.

جري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات التى أصدرت قرارا السابق.