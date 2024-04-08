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سرق 30 مليون جنيه.. القبض على "مستريح إلكتروني" في البحيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط مالك سنترال لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم.

تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة، من 5 أشخاص بتضررهم من مالك سنترال لقيامه بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من 2 مليون جنيه نظير استثمارها في مجال الدفع الالكتروني مقابل أرباح، وامتناعه عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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