شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيطاليا يطالب إسرائيل بوقف المجازر بحق المدنيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، لنظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن استيائه من القتل غير المبرر فى غزة، وطالب بوقف المجازر بحق المدنيين فى القطاع، حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.

وبحسب مذكرة نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيطالية، قال تاجاني لكاتس، إن إسرائيل، في عملياتها العسكرية ، لا يمكنها ولا ينبغي لها ، تجاوز الالتزامات المحددة الناجمة عن الامتثال الصارم للقانون الدولي.

وفي الاتصال بين وزيري الخارجية، الذي أجري في اليوم السابق بمقر الوزارة، أكد الوزير الإيطالي أن حكومته تواصل العمل من أجل السلام، وذلك أيضًا من خلال رئاستها الحالية لمجموعة السبع (G7) ، وتعارض بشدة إلى عملية برية محتملة في رفح من قبل الجيش الإسرائيلي.

وأكد تاجاني: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق إطلاق سراح الرهائن، الأمر الذي لا يمكن تجاهله، ومن ثم تحقيق وقف مستدام وطويل الأمد لإطلاق النار.

كما ذكّر نائب رئيس الوزراء الإيطالي كاتس بدعم هذه الدولة الأوروبية لحل، شعبين ودولتين، والتزامها بالمساهمة في التفكير في مستقبل غزة، والذي يتضمن أيضًا مشاركة الدول العربية.

ووصل كاتس إلى روما أمس الأحد الماضي في زيارة تستغرق يومين، برفقة أقارب الرهائن الذين ما زالوا مختطفين ، وبعد ظهر أمس 7 أبريل شارك، بدعوة من نظيره الإيطالي، في اجتماع في وزارة الخارجية حول برنامج الغذاء من أجل غزة.

وشارك فى هذا ممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وكذلك برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى رئيس إدارة الحماية المدنية الإيطالية فابريزيو كورسيو، ورئيس الصليب الأحمر الإيطالي روزاريو فالاسترو.

وبعد اختتام هذا الاجتماع، قال تاجاني : إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الخطير للغاية على الأرض وأن المبادرة التي أطلقناها تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تجنب كارثة إنسانية في غزة، ولهذا السبب طُلب من كاتس دعم أكبر، من تل أبيب إلى هذا البرنامج.