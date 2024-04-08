شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات امتحان مادة الرياضيات بالترم الثانى للمرحلة الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفة الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، كالتالى :

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل االدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي ).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها ؛ حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين تعليمات الأسئلة جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والفنية والطباعة.

- يجيب التلميذ في نفس الكراسة مع مراعاة ترك مساحات كافية للإجابة عن الأسئلة.

- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

- زمن الإجابة ساعة ونصف الساعة للورقة الامتحانية.

- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله على ٥٠٪ من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين معا بشرط حصول الطالب على 30 من درجة الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الثاني.

- يراعى كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونيا وكذا نموذج الكترونيا وكذا نموذج الإجابة .

- يراعى أن يشتمل نموذج الإجابة على الحلول الأكثر شيوعاً مع توزيع الدرجات في الأسئلة المقالية بدقة.

- يطبق القرار الوزاري رقم 195 وفيه يتم احتساب درجات : كل فصل دراسي من 100 درجة توزع :

- 70 درجة موزعة كما يلي : 30 درجة لاختبارات الشهور، 35 درجة المهام الأدائية، 5 درجات المواظبة.

- 30 درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.

- تتضمن الكراسة الامتحانية أربع مجموعات من الأسئلة تتكون المجموعة الأولى من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثانية من 8 مفردات إكمال لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الثالثة من 7 مفردات اختيار من متعدد لكل مفردة درجة واحد، وتتكون المجموعة الرابعة من 4 مفردات مقاليه لكل مفردة درجتين

- تصحح الورقة الامتحانية من 30 درجة .

- يتم جمع درجات كل من الورقة الامتحانية، ودرجة الأنشطة التعاونية المصاحبة للمادة فتصبح درجة كل فصل دراسي 100 درجة.