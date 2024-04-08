شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجمل: الشيخ علي جمعة تطرق لـ6 قضايا مهمة فى برنامجه نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أمس أكدت على عدد من الأمور الهامة، و تعليقا علي الحلقة الثامنة والعشرون من برنامج نور الدين لمولانا فضيلة الدكتور علي جمعة أقول:

1 - سؤال (لماذا أمرنا بالصلاة علي سيدنا النبي؟)

- في إيجاز رائع قال فضيلته يقول تعالي أن هذا فعل يفعله الله وملائكته وجميع خلقه فكان لزاما علينا أن نفعله .. فهو وسيلة ربط وتواصل مع سيدنا رسول الله .. وصدق فضيلته فما أجمل الصلاة علي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.



2 - سؤال ( هل يشفع سيدنا رسول الله لجميع الناس حتي غير المسلمين؟)

- قال فضيلته أن رسول الله سيشفع لكل البشر مؤمنهم وغير مؤمنهم شفاعة كاملة

- وهنا أحب أن أوضح للجميع قبل أن يسعي بعضهم لاصطناع الجدل غير النافع بأن فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة أحسن بما قال فلا يفهم هذا سوي الفقيه العالم بحق فهو يقصد هنا غير المؤمنين به صلي الله عليه وسلم بنوعيهما الاول من لم يلحق ببعثة النبي والثاني من لم يسمع عن بعثته الشريفة. فيرد أمر الشفاعة بعد ذلك لله رب العالمين.

3 - سؤال (لماذا لم يجعل الله تعالي رسول الله مستمرا في حياته بيننا الي الان؟)

- في دعابة لطيفة قال فضيلته منعجبا "دي كانت تبقي ورطة كبيرة" يقصد هنا فضيلته أن وجود رسول الله بيننا بجسده وروحه الشريف مسؤولية لايطيقها بشر بعد صحابته رضوان الله عليهم أجمعين .. فما أبدع إجابة فضيلته وما ايسرها علي قلب كل من كان له قلب اوةالقي السمع وهو شهيد.

4 - سؤال (كم عدد الأنبياء والرسل ؟)

- قال فضيلته أن عدد الانبياء اكثر من 124 الف نبي والرسل 312 رسول .. نعرف منهم 25 فقط .. أعلاهم عندنا رسول الله سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وكلهم لهم قدرهم المعظم عندنا كمسلمين ... وهذا صحيح .. بل ومن جميل ما يميز الإسلام أنه من رقي رسول الإسلام سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أنه أمر أتباعه بأن يعترفوا بنبوة كل الرسل فلا يتم إيمان من دون هذا الشرط.



5 - سؤال (لماذا اختار الله رسول لنزول القرآن عليه صلي الله عليه وسلم؟)

- شرح فضيلته للسائل في سلاسة ويسر أن الوحي بدأ واستمر مع أنبياء الله كلهم حتي رسول الله خاتم النبيين والمرسلين وهذا ما يجب ان يعرفه السائل بأن الله شرف كل رسله بالوحي وشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بختام الوحي الشريف بهذا القران العظيم.

6 - سؤال (لماذا شق صدر رسول الله؟)

- قال فضيلته أن الله اراد ان يزيل هذه العلقة التي في قلب رسول الله حتي لاتشمل رحمته المحسن والمسئ والطيب والشرير علي حد سواء .. لذلك كان لزاما ان يحب رسول الله افعال المحسنين وان يبغض أفعال المسيئين الي الناس أجمعين.