شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك جاء فيها:

"يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمى واسم أبناء محافظة القاهرة بأصدق آيات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. أعاده الله على سيادتكم وعلى مصر والأمة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ سيادتكم دائما ذخرًا للوطن، وأن يسدد خطاكم على طريق التنمية، ودائمًا يحفظ مصرنا الغالية وشعبها في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة بمزيد من الامن والاستقرار والازدهار".

وفى سياق أخر أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496، و114 على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.