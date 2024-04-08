شكرا لقرائتكم خبر عن الافتتاح قرب.. شاهد نسب تنفيذ محطة مترو التوفيقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل صور توضح نسب التنفيذ بمحطة مترو التوفيقية ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو 3C والذى يمتد بطول7.1 كيلو متر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان.

وتخدم محطة مترو التوفيقية، عدة مناطق قريبة منها مثل " محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل ، وشارع أحمد عرابي ،شارع الرشيد ، شارع وادي النيل ، شارع الدكتور حجازي ، مستشفى الهلال للعاملين المدنيين ، مكتب تصديقات وزارة الخارجية، جهاز حماية المستهلك، نادي الترسانة الرياضي، السجل التجاري، وزارة الشباب والرياضة ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتتكون المحطة من ثلاثة طوابق تحت الأرض ، طابق الرصيف والطابق الأوسط و طابق صالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على أربعه سلالم متحركة وأربعة سلالم ثابتة، كما تحتوى المحطة على 24 بوابة تذاكر.



و يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهـرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

ويجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعـدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) وتم تشغيلها بداية العام الجارى.

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات [3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الـدول)، محطـة علويـة (جامعـة القـاهــرة) محطـة سطحية (بولاق الدكرور).



ارصفة المحطة



ارصفة المحطة



ارصفة المحطة



ارصفة المحطة



السلالم الكهربائية



السلالم الكهربائية



السلالم الكهربائية



السلالم الكهربائية



شباك التذاكر



محطة مترو التوفيقية



محطة مترو التوفيقية



محطة مترو التوفيقية