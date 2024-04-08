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بالفيديو| الحاج عبد الرحمن يفقد 11 طفلًا.. و"باب الرضا" يحقق طلبَ ابنه الوحيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

استجاب برنامج "باب الرضا"، المقدم على موقع "الخليج 365"، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، لحالة ابن الحاج "يوسف"، الذي فقد 11 طفلًا، حيث بإعطاء كرسي كهربائي مُتحرك له، كما طلب.

وشكرَ الحاج عبد الرحمن (أبو يوسف)، مُقدم برنامج "باب الرضا"، على التعاون لتحقيق مطلبه بحصول ابنه على كرسي كهربائي متحرك؛ لممارسة شؤون حياته والذهاب إلى المدرسة.

وقال أبو يوسف إن زوجته كانت من الصابرين، ويشعر أنها معه في كل وقت، مضيفًا أنه رُزق بـ12 طفلًا ولكن توفي 11 منهم، وكل طفل كانت به مشكلة في القلب أو المخ، وحاليًّا يعيش معه ابنه الوحيد يوسف، حيث يبلغ من العمر 15 عامًا، وحافظ للقرآن الكريم، ويتأثر بـ"إعاقة" أيضًا.

وكان برنامج "باب الرضا"، الذي يقدمه محمد سامي، رئيس قسم الأخبار بموقع "الخليج 365"، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، عرض في وقت سابق تقريرًا مصورًا مع الحاج عبد الرحمن المشهور بـ"أبو يوسف"، والذي فقد 11 طفلًا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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