"بعد تعذر الرؤية".. مصر و6 دول يعلنون الأربعاء عيد الفطر المبارك 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

تصوير- نادر نبيل

أعلنت دار الإفتاء المصرية قبل قليل، أن غدا الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو المتتم لشهر رمضان الكريم، وأن عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل بسبب تعذر رؤية هلال رمضان.

"الخليج 365" في السطور التالية يستعرض أبرز الدول العربية التي يأتي العيد بها يوم الأربعاء وهي كالآتي:

قطر

أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أنّ يوم غدٍ الثلاثاء 9 أبريل، هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445هجري، وأنّ يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت المحكمة العليا السعودية، مساء اليوم الاثنين، أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

الإمارات

وأعلنت دولة الإمارات أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان ويكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

إيران

كانت إيران استبقت الدول العربية والإسلامية، وأعلنت عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

أعلن مكتب المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر.

وقال مكتب خامنئي: إنه "يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء، وحسب إعلان مكتب الاستهلال لمكتب المرشد الإيراني؛ فإن يوم الأربعاء سيكون عيد الفطر".

اليمن

فيما أعلنت ‏وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

العراق

أما في العراق، أعلن الوقف السني العراقي واقليم كوردستان، موعد عيد الفطر.

وأكد المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني عدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، وعليه يكون يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.