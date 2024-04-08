مواقيت صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن مواعيد أداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024، وذلك عقب إعداد الحسابات الفلكية ورؤية الهلال.

وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥، وأن بعد غد الأربعاء ١٠ أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب الحسابات الفلكية، سيكون موعد الصلاة في القاهرة الكبرى 5.55 صباحًا.

وجاءت مواعيد أداء صلاة عيد الفطر في بعض المحافظات والمدن:

٥:٥٨ صباحا في الجيزة.

٦:٠٢ صباحا في الإسكندرية.

٥:٥٦ صباحا في أسـوان.

٦:٠٢ صباحا في المنيا.

٥:٥٧ صباحا في المنصورة.

٥:٤٦ صباحا في شلاتين.

٦:٢١ صباحا في السلوم.