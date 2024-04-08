الطقس الآن.. أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

تتعرض حاليًا بعض مناطق من القاهرة الكبرى والجيزة إلى أمطار خفيفة ومتوسطة، خاصة في مناطق 6 أكتوبر، وذلك بعد أن توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار الجوية.

وكشفت الأرصاد، عن استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط يصاحبه كتل هوائية باردة نسبيًا؛ تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وقالت "الأرصاد"، إن نشاط الرياح يستمر على معظم الأنحاء؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وتساقط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا وتتجه نحو شرق البلاد "سيناء ومدن القناة والسواحل الشرقية".

وأوضحت "الهيئة"، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تقدم السحب الرعدية إلى غرب ووسط الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.