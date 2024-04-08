رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شارك الدكتور هشام عبدالسلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في حفل إفطار الأسرة المصرية برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولفيف من طوائف المجتمع، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة واسعة من الوزراء، ورجال الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وعدد من كبار رجال الدولة والمسئولين، ومجموعة من أسر الأبطال من شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وأعرب عبدالسلام عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث العظيم الذي دعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يأتي تعزيزًا للتواصل المجتمعي ومد أواصر الحوار بين القيادة السياسية وطوائف الشعب المختلفة، الأمر الذي يعكس مدى وعي الشعب المصري وإلتفافه حول قياداته ويضرب نموذج في التلاحم الوطني.

في سياق متصل أشاد رئيس الجامعة بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل الإفطار التي سلطت الضوء على مخرجات الحوار الوطني والاستمرارية في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي والتأكيد على دعم الطبقات الأولى بالرعاية.