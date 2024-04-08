توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة استعدادًا لعيد الفطر 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة؛ للوقوف على استعدادات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

فى بداية الاجتماع، قدم محافظ الجيزة، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

كما قدم "راشد"، بحسب بيان المحافظة، اليوم الإثنين، التهنئة للقيادات التنفيذية والشعبية ومواطني وأهالي محافظة الجيزة.

خلال اللقاء، أعلن محافظ الجيزة، جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بجميع أنحاء المحافظة، مؤكدًا أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات ومحيطه؛ استعدادا لاستقبال المصلين.

واطلع المحافظ، على استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال العيد، حيث تم تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطي لكل ساحة في حالة، وحالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافي، وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار المحافظ، إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التى تشهد إقبال كبير من المواطنين، في إطار تنفيذ إجراءات السلامة العامة، بالإضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق.

ووجه "راشد"، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة حالة النظافة وإزالة الإشغالات من محيط المساجد والساحات دوريًا، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد ومنع التعدي على الطريق العام أو البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأضاف محافظ الجيزة، أن مديرية الصحة رفعت درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات خلال فترة العيد، وتتلقى البلاغات بشأن أية حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصة بالمديرية.

وأشار المحافظ، إلى أنه يتم تكثيف الرقابة على أماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة واللحوم والدواجن وثلاجات الحفظ والمنشآت الغذائية والاسواق، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة في السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

ووجه "راشد"، مدير مديرية التموين والأحياء والمراكز، بالمرور على المخابز ومستودعات الأنابيب؛ للتأكد من الحصص المنصرفة للمستودعات، والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.

ووجه محافظ الجيزة، جهاز السرفيس و النقل الجماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة؛ لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة إجازة العيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

خلال الاجتماع، شدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز، بمراجعة الأماكن التى تمثل خطورة داهمة سواء بالسقوط أو الاشتعال ومنع تراكم أية مخلفات أو المواد القابلة للاشتعال بمخازن الإشغالات، وتفعيل دور لجان المرور على الاستوديوهات الفنية وقاعات الافراح للتأكد من الالتزام باشتراطات الحماية المدنية واستيفاء التراخيص اللازمة للتشغيل.