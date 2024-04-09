الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام عيد الفطر المبارك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، على قناة صدى البلد، مساء الإثنين، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى نشاط للرياح مصحوبًا بالرمال والأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.

وأشارت إلى تزايد كميات سقوط الامطار بداية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، لافتة إلى استمرار لنشاط الرياح غد الثلاثاء بدء من السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار بين المتوسطة والغزيرة، محذرة من استمرار انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة والصباح المبكر، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس المناسبة لتلك الفترات.

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، أكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود تحسن شديد في الأحوال الجوية مع أول يوم العيد بدء من ظهر يوم الأربعاء، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة مع ثاني أيام العيد مع استمرار الشبورة المائية صباحًا.