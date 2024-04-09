"قومي المرأة": تسجيل "التلّي السوهاجي" كأول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

ينظم المجلس القومي للمرأة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، يوم الخميس 18 أبريل الحالي فعالية خاصة بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) بحضور لفيف من الشخصيات العامة والمصممين والفنانين والإعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات.

وقال المجلس، إن ذلك يأتي في إطار ختام المشروع الرائد "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر - قطاع حرفة التلّي في سوهاج –مصر " الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع المنظمة والذي يستهدف السيدات العاملات في حرفة التلي بجزيرة شندويل – محافظة سوهاج.

ويهدف المشروع إلى التركيز على الاستفادة من الملكية الفكرية لتعزيز قيمة المنتج وقدرته التنافسية ونفاذه إلى الأسواق، ولتمكين رائدات الأعمال في محافظة سوهاج من الانتفاع بالملكية الفكرية وتيسير مشاركتهن في الأسواق الوطنية والدولية.

ويصاحب الاحتفالية عرض أزياء متميز لأزياء التلّي بالتعاون مع الشريك التعليمي للعرض - الجامعة البريطانية بمصر- كلية الفن والتصميم، وسيقوم بإخراج العرض الدكتورة إيمان عفيفي "خبيرة الاتيكيت وعروض الأزياء".